In de omgeving van het Philips Stadion heeft de politie vlak voor de aftrap van de wedstrijd PSV-Ajax een grote groep jonge supporters aangehouden. Het gaat om 38 jongeren. Het gebied rond het Philips Stadion is voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd helemaal afgesloten.

Al ruim voor aanvang van de wedstrijd, die door de coronamaatregelen zonder publiek wordt gespeeld, was er rondom het stadion veel politie op de been. Mensen die toch in de buurt van het stadion wilden komen, werden gevorderd weg te gaan. De groep jongeren werd vlak voor de wedstrijd aangehouden bij de Anton Philipslaan, vlak bij het stadion. Dat gebeurde op grond van verstoring van de openbare orde, vertelt een ter plaatse aanwezige ME-commandant.

"Er waren verschillende groepen rondom het stadion aanwezig, waarvan er een aantal de boel op stelten wilde zetten." De aangehouden groep kreeg eerst een waarschuwing om het gebied rondom het stadion te verlaten. Ze ontvingen een kaartje waarop ze konden zien om welk gebied het ging. Toen ze zich daar niet aan hielden en ook vuurwerk afstaken, ontstond er volgens de ME-commandant 'een soort van kat-en-muisspel'. De aangehouden jongeren worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie.

De politie had van tevoren 'geen specifieke signalen' dat zich rondom de wedstrijd ongeregeldheden zouden voordoen. "Maar het blijft natuurlijk wel een kraker." Een klein jaar geleden werd de topper ook al zonder publiek gespeeld. In februari eindigde de ontmoeting tussen PSV en Ajax in 1-1. Supporters konden toen wel in de buurt van het stadion komen. Ajax-speler Dusan Tadic, die in blessuretijd de 1-1 maakte en ruzie kreeg met toenmalig PSV'er Denzel Dumfries, werd bij het naar de bus lopen bekogeld.

Deze zondag arriveerde de spelersbus van Ajax even na 13.00 uur, zonder problemen, via de Vonderweg bij het stadion. Een klein kwartier later arriveerde de PSV-bus vanaf de andere kant van het stadion, vanwege de drukte op de Willemstraat. De spelers moesten het dit keer zonder aanmoedigingen van de fans doen en liepen rustig naar het stadion. Er waren alleen wat cameraploegen op de been.