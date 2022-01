Ondernemers in de Eindhovense Kruisstraat en Woenselse Markt bundelen de krachten in een nieuwe ondernemersvereniging om het gebied zo in een positiever daglicht te stellen.

Tussen de 20 en 30 ondernemers in de straat zijn aangesloten bij nieuwe ondernemersvereniging, die sinds augustus actief is. In potentie zijn er dat straks ruim vijf keer zoveel. "We hebben rond de 150 ondernemers in het gebied rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt", vertelt Wesley Dupuij, supermarktmanager van de Albert Heijn. Hij is vanaf het begin aan boord, net zoals Patricia van der Heijden van Van der Heijden Slijterij & Wijnhandel en Kjell Brandenburg van Praxis City . "Veel anderen kijken nog even de kat uit de boom, omdat eerdere pogingen die nieuw leven in te blazen op niets uitliepen", zegt Brandenburg.

Waarom zij wel direct ja zeiden, weet Dupuij. "Een ondernemersvereniging is belangrijk omdat we dan beter met één mond kunnen spreken in gesprekken met de gemeente over de plannen voor het gebied."

Met Van der Heijden is ook de oude garde actief. "Ik werk al 25 jaar met veel plezier dagelijks in de Kruisstraat en heb mij hier nog nooit onveilig gevoeld." Dus heeft ze het gevoel dat haar eigen ervaring niet aansluit bij de beeldvorming van een straat vol problemen. "Daarom is het belangrijk dat er weer een ondernemersvereniging actief is. Ons doel is om meer positieve aandacht te krijgen voor het gebied."

Activiteiten organiseren

Zo willen ze activiteiten organiseren voor wat extra reuring. De Warme Winter stoet waarbij artiesten door het gebied trokken, was hun eerste evenement. Met een eigen bijdrage die alle aangesloten ondernemers inleggen, worden toekomstige activiteiten bekostigd. Daarbij denken ze aan een braderie of muziekoptredens in samenwerking met het CKE of buurtinitiatief Gildebuurt.

Het was gebiedsmanager John Bardoel die als eerste het animo polste om een nieuwe ondernemersvereniging op te zetten. Ook hij hoopt zo samen een positiever imago uit te kunnen stralen. "Je hoeft maar de Kruisstraat in Google te tikken alle slechte verhalen komen meteen naar boven." Maar de straat heeft ook een ander, positiever gezicht, zegt Bardoel.

"De straat leeft. Uit een enquête blijkt dat bezoekers de gezelligheid in de straat met een 7,1 beoordelen en de zaterdagmarkt met een 7.8. Ook bij nieuwe ondernemers is de straat populair. Kijk maar naar hoeveel en hoe lang panden leegstaan en vergelijk dat met de binnenstad."

En de overlast? Brandenburg heeft het gevoel dat er stappen worden gezet. Zo hingen eerst regelmatig luidruchtige, dronken Oost-Europeanen rond op het plein. "Dan werden ze weggestuurd maar stonden ze er later gewoon weer. Nu komt de politie terug om te kijken of ze echt weg zijn." En ook de patserbakken zien ze minder vaak voorbij snellen, mogelijk doordat de horeca dicht is vanwege de lockdown. Zodra die voorbij is, wil de ondernemersvereniging de activiteiten weer opstarten. Binnenkort verschijnt er een kookboek, waarin alle ondernemers een gerecht uit hun eigen cultuur delen. Want ook het multiculturele karakter willen ze meer gaan uitdragen. "Zoveel diversiteit is er nergens anders."