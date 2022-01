Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft terecht de drank- en horecavergunning ingetrokken van café Amanda aan de Boschdijk, ook wel bekend als Kantoorzicht. Dit vindt de Raad van State.

Café-exploitant Bakhtiar R. is in mei 2018 door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot negen maanden voor het witwassen van 676.101 euro. Voor Jorritsma was deze veroordeling reden tot intrekking van de vergunning en de zaak te sluiten. De rolluiken van het cafépand zijn al meer dan drie jaar dicht. In de strafrechtszaak werd ook een bedrag van 678.705 euro verbeurd verklaard.

R. stapte in oktober naar de Raad van State om de ingetrokken vergunning ongedaan te maken. Hij ontkent het witwassen. Het geld zou afkomstig zijn uit legale huurinkomsten die hij lange tijd contant ontving. Verder vindt hij dat hij nog steeds niet is veroordeeld omdat er een hoger beroepszaak loopt tegen het strafvonnis bij het gerechtshof. Daar moet nog uitspraak in komen.

De Raad van State zegt dat een veroordeling door de rechtbank op zich genoeg is voor de burgemeester om de vergunning in te trekken. R. bracht naar de zitting bij de Raad van State een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mee die hij recent heeft gekregen van de minister voor Rechtsbescherming. De Raad van State zegt hierover dat de VOG afkomstig is van het ministerie en dat de burgemeester bij het toezicht op de Drank- en horecawet andere afwegingen kan maken.