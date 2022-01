Het is menig wandelaar op Strijp-S in Eindhoven natuurlijk al opgevallen: aan het Ketelhuisplein wordt bij woontoren Haasje Over al weken gewerkt aan een soort Mecano-bouwwerken.

De vierkante stalen constructies worden opgebouwd naast urban sport-arena Area 51. Langzaam maar zeker krijgen de tien kubussen vorm. Vier daarvan krijgen blinkende stalen strips die de functie van windturbine hebben, een soort windmolen dus. Straks, op het dak van de toren met sociale huurappartementen van corporatie Trudo, vormen de constructies samen de PowerNest. Dat is een uitvinding van het bedrijf Ibis Power van Alexander Suma uit Eindhoven; voor hem is deze tweede installatie dus een thuiswedstrijd. Hij werd opgeleid op de TU/e en heeft zijn kantoor in het Klokgebouw. Ook op andere plaatsen werkt Suma aan installaties voor daken. De PowerNest gaat energie opwekken voor de huurders. Niet alleen met de windturbines ín de kubussen, maar ook met zonnepanelen die er bovenop komen te liggen. Door de combinatie is de opbrengst vele malen hoger dan met alleen zonnepanelen op zo'n toren met een relatief klein dak. Vier van de tien kubussen krijgen een windmolen. Die zijn op het zuidwesten gericht, de overheersende windrichting. Het opbouwen gebeurt op de grond, voor het gemak. Ook de zonnepanelen worden hier nog bevestigd. Met een grote kraan worden de constructies straks op het dak getild; wanneer dat is, hangt ook af van het weer. Daar worden de installaties afgemonteerd. Als dat zover is, kan de stekker in het stopcontact, op PowerDay, zoals Suma dat noemt.