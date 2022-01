De Koninklijke Marechaussee zette vrijdagnacht een achtervolging in die begon op de A67 in Venlo en eindigde in de buurt van Eindhoven. Twee mannen in een voertuig met Frans kenteken negeerden bij de Duitse grens een stopteken en zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zaterdagochtend.

Vrijdagnacht rond 1:15 uur voerde de Koninklijke Marechaussee een grenscontrole uit in Venlo, nabij de Duitse grens. Een auto met Frans kenteken naderde vanuit Duitsland en kreeg een stopteken. Eerst leek de bestuurder mee te werken, maar daarna ging de auto er snel vandoor. Daarop besloot de marechaussee om het voertuig te achtervolgen. Buitenboordmotoren en een rubberboot De politie sloot zich aan bij de achtervolging en zette 14 voertuigen in. De actie duurde van Venlo tot Eindhoven, waar de verdachten werden klemgereden bij de kruising van de A58 met de A2 en N2 . De bestuurder van het voertuig reed tijdens de achtervolging ook in op een politieagent. De agent heeft aangifte gedaan. Mensensmokkel In hun auto vond de marechaussee buitenboordmotoren en een rubberboot. De twee verdachten werden daarop aangehouden voor mensensmokkel. Volgens de marechaussee worden deze goederen vaak gebruikt om migranten illegaal van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. De twee verdachten hebben de Irakese nationaliteit. Hun vaste woon- en verblijfplaats is niet bekend. De mannen zitten nog vast. Marechaussee Venlo onderzoekt de zaak.