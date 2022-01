Dichte mist zorgt opnieuw voor problemen bij Eindhoven Airport: voor de vierde keer in een week tijd moeten vluchten worden geannuleerd, zijn ze vertraagd of moeten ze ergens anders vertrekken of landen. Het is nog niet bekend wanneer de vluchten kunnen worden hervat.

Het zicht rondom Eindhoven Airport is beperkt: in de regio is het niet mogelijk om verder te kijken dan 200 meter, wat een probleem kan opleveren voor piloten die willen opstijgen of landen. Daardoor zijn vluchten naar onder meer Londen en Warschau al uitgesteld. De vluchten naar Innsbruck, Riga en het Poolse Rzeszow zijn zelfs helemaal geannuleerd.

Omdat vliegtuigen door de dichte mist niet in Eindhoven kunnen landen, worden vluchten omgeleid naar andere vliegvelden. Reizigers komen daardoor aan op de luchthavens van Brussel, Keulen, Weeze en Maastricht.

Dat probleem kan nog lang gaan duren, zegt woordvoerder Judith de Roy: "We weten niet precies hoe lang dit gaat duren, maar het ziet er slecht uit. Deze mist is niet op korte termijn weg." Op dit moment kunnen door het slechte zicht geen vliegtuigen opstijgen en vertrekken.

Bussen voor reizigers

Een aantal vluchten zal vanaf Amsterdam, het Duitse Weze en Brussel vertrekken, waar de vliegvelden een beter landingssysteem hebben. "Eindhoven Airport heeft een ILS-systeem (die piloten begeleidt bij het opstijgen en landen, red.) van de eerste categorie, en daarmee heb je als pilot meer zicht nodig", verklaart woordvoerder De Roy.

Voor mensen met een ticket van wie de vlucht vanaf een ander vliegveld vertrekt, worden via de luchtvaartmaatschappij bussen geregeld.

Reizigers die vrijdagochtend in Eindhoven aan hopen te komen, moeten ook geduld hebben: twee vluchten vanuit de hoofdsteden Londen en Bratislava staan al met vertraging op de borden.

Andere vliegvelden in Nederland hebben een versie die piloten ook kan assisteren als het zicht nog slechter is. Maar het systeem even updaten kan niet, benadrukt woordvoerder De Roy: "We moeten het besluit om een nieuwe ILS te installeren nemen met Defensie, waarmee we de landings- en startbaan delen. Als we het systeem vervangen, moet de baan worden opengebroken. Dan kan het leger het vliegveld ook niet meer gebruiken."

Dit jaar besluit over nieuw systeem

Een besluit om een nieuw ILS te installeren wordt dit jaar nog genomen, meldt De Roy. "We overleggen dan niet alleen met Defensie, maar ook met luchtvaartmaatschappijen. En we kijken naar de financiële consequenties die zo'n ingreep heeft."

Mocht worden besloten om inderdaad voor een nieuw systeem te kiezen, dan wordt dat niet voor 2025 in gebruik genomen. Dan staat het volgende grote onderhoud op Eindhoven Airport gepland.