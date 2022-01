Verschillende vluchten die aankomen en vertrekken bij Eindhoven Airport zijn donderdag vertraagd, omgeleid of geannuleerd. Dat komt door mist boven Eindhoven: in de regio is er minder dan 250 meter zicht.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport weet niet hoe lang vluchten nog met vertragingen te maken krijgen: "De mist is altijd moeilijk te voorspellen, maar het ziet er niet naar uit dat het snel weg gaat trekken." Daarom houdt de luchthaven het weerbericht goed in de gaten. Eindhoven Airport heeft vaker last van vertragingen door mist. Woensdag moest daardoor onder meer een vlucht worden omgeleid naar Weeze in Duitsland. Van omleidingen is ook op donderdagochtend sprake: vliegtuigen moeten uitwijken naar Weeze en Keulen in Duitsland, maar ook naar Amsterdam. Reizigers moeten voor vertrekkende vluchten rekening houden met vertraging. Een vlucht naar Málaga is door de dichte mist geannuleerd.