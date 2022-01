Eindhovense hulporganisaties hebben de handen ineen geslagen en plaatsten voor de feestdagen gekleurde wegwijspaddenstoelen met daarop hulpvragen in Eindhoven. Om de nieuwsgierigheid van mensen op te wekken. Nou, dat is gelukt, gezien de vele reacties op sociale media.

Judith van de Belt, directeur van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven/Maatje 040, lost het mysterie van de paddenstoelen op. "De verwijzingen op de paddenstoelen - 'Workaholic wil graag ervaringen delen' of 'Rolstoeler Mo zoekt vriend om mee te shoppen' - zijn echte hulpvragen die bij ons binnenkomen, maar ook bij andere organisaties als Humanitas, Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Stichting Zelfhulp Netwerk, Stichting Mee, Buurt in Bloei, Stichting Present. Met deze actie willen we vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen."

De hulporganisaties hebben de handen ineen geslagen om de verbinding met en tussen buurtbewoners te versterken. Van de Belt: "De mensen komen niet naar ons toe, maar door meer bekend te raken in de wijk gaan wij naar hen toe. Mensen moeten weten wie we zijn."

De paddenstoelen zetten buurtbewoners aan het denken en openen het gesprek over mogelijke behoeftes in hun eigen leefomgeving. De eerste stap naar een oplossing is het bespreekbaar maken van de uitdagingen die er liggen. "Dit was niet de eerste actie in de wijk. Voor de Kerst hebben verschillende vrijwilligers een fles 'Appelsap voor Helden' ontvangen, omdat zij volgens ons helden zijn. Deze appelsap activeert hen om te vertellen over het goede werk dat zij doen."

De actie is behalve aandacht voor de vrijwilligers, ook een poging om mensen aan te zetten tot vrijwilligerswerk. In de toekomst zullen er nog meer acties in de wijken te zien zijn.