Een man met een verwonding aan zijn been is maandagmiddag het politiebureau op de Mathildelaan in Eindhoven binnengelopen. Hij zou gewond zijn geraakt bij een mogelijk steekincident op de Tramstraat. Dat meldt de politie.

Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het slachtoffer is nader onderzocht in een ambulance. Agenten gingen poolshoogte nemen op de Tramstraat en hielden daar één verdachte aan. Een ruzie zou de oorzaak zijn van een mogelijk steekincident, aldus de politie. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.