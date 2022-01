In het gebied rondom de Woenselse Markt en de Kruisstraat in Eindhoven zijn vrijdag meerdere aanhoudingen verricht. Ook zijn in samenwerking met de gemeente een aantal panden gecontroleerd. Daarbij werden diverse overtredingen geconstateerd.

Dat meldt een betrokken wijkagent op social media. Twee mannen werden aangehouden voor een vechtpartij op de Woenselse Markt. Ook werd een man aangehouden omdat hij klappen en trappen uitdeelde aan een parkeerautomaat, een straatlantaarn en een boom. Op de Nieuwe Fellenoord werd een man aangehouden voor het handelen in harddrugs. Na een korte achtervolging door de buurt werd verder een man aangehouden die nog gezocht werd voor het overtreden van zijn schorsende voorwaarde. Bij de doorzoeking van een woning die daarop volgde, werd een gestolen laptop gevonden. De politie onderzoekt dit verder. Het Bestuurlijk Interventie Team (BITE) van de gemeente Eindhoven controleerde enkele panden in het gebied. Hierbij zijn tientallen overtredingen vastgesteld op bijvoorbeeld het gebied van brandveiligheid. Tot slot was er een onderneming open zonder hiervoor een vergunning te hebben en werden er zestien boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen en overlast. Oud-Woensel Oud-Woensel, de betreffende buurt, is al enige tijd een aandachtsgebied voor samenwerkende instanties als Belastingdienst, Openbaar Ministerie, gemeente en politie om misstanden actief aan te pakken. Ze willen met die gezamenlijke aanpak ervoor zorgen dat het in dit divers gebied prettig wonen, werken en verblijven is.