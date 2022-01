'Sen zoekt lotgenoot om te praten over angststoornis', 'Workaholic wil graag ervaringen delen' of 'Rolstoeler Mo zoekt vriend om mee te shoppen'. Al gezien? Dit soort vragen staan op gekleurde wegwijspaddenstoelen op verschillende plekken in Eindhoven.

Ineens stonden ze er. Voorbijganger Pim uit Son en Breugel spotte net voor Kerst een oranje paddenstoel bij het parkje aan de Italiëlaan in Eindhoven. "De mysterieuze paddenstoel viel op. Begin deze week zag ik een vergelijkbare, maar dan in het blauw, in Woensel-West bij het park aan de Groenewoudseweg." "De paddenstoelen zijn gevuld met hulp- en zorgvragen van wijkbewoners. Geen idee wie de afzender is en wat de bedoeling is, maar het zette mij aan het denken. Ik weet ook niet of de vragen echt zijn." Ook op de Hastelweg staat er sinds deze week een, een paarse. Pim is niet de enige die zich afvraagt waar de paddenstoelen vandaan komen. Op Facebook reageren mensen positief. Ze vinden het een goed initiatief. "Ze horen er veel meer neer te zetten. Goed idee. Dat mensen verder kijken dan hun eigen voordeur", vindt Veronique Timmermans. Een mysterieuze actie die mensen aan het denken zet en die vooralsnog meer vragen oproept dan antwoorden geeft.