Een Lamborghini is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen op gegaan in Eindhoven. Dat gebeurde rond 1.30 uur op de kruising van de Jan van Eyckgracht en de Otto Veniusweg in stadsdeel Stratum.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon het voertuig - een Lamborghini URUS - niet meer redden. De auto wordt afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. De eigenaar is 's nachts met de politie meegegaan om aangifte te doen. Via Burgernet werd omwonenden gevraagd of ze iets gezien hebben. De cataloguswaarde van de auto is bijna 300.000 euro. Een Urus heeft een maximaal vermogen van ongeveer 650 pk.