Bij het NH hotel op de Vestdijk in Eindhoven heeft zondagmiddag kortstondig een gevaarlijke situatie plaatsgevonden. De ramen inclusief het kozijn van een hotelkamer waren door de harde wind los geraakt en dreigden naar beneden te vallen.

De brandweer was op tijd ter plaatse om een stuk rondom het NH Hotel vrij te maken. Het raam wordt gezekerd of verwijderd en dan is het aan een bouwbedrijf om de schade te repareren.