Een 42-jarige man uit Syrië is woensdag veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf voor het voorbereiden van mensensmokkel, meldt de rechtbank Oost-Brabant. De verdachte had in september 34 paspoorten en identiteitsdocumenten op zak die niet van hem waren.

Op een vliegveld is een paspoort nodig. Een Syriër had daaraan geen gebrek: in zijn rugzak vond de marechaussee zeventien paspoorten en evenveel verblijfsvergunningen uit Griekenland. Het Openbaar Ministerie wilde hem daarom dertig maanden in de cel wegens mensensmokkel.

De reisdocumenten waren uitgegeven door de Griekse en Egyptische overheid aan onder andere zeventien personen, van wie negen kinderen met een Syrische achtergrond.

'Misverstand'

Zelf spreekt de 42-jarige man van een groot misverstand. De paspoorten waren van een bevriende familie die ze 'niet meer nodig had'. Hij zou zorgen dat ze daarom terugkwamen bij de Griekse autoriteiten. Daarnaast verklaarde de verdachte dat hij in Luxemburg diverse paspoorten en verblijfskaarten in bezit kreeg, met het doel deze weer terug te nemen naar Griekenland en te geven aan iemand anders.

De rechtbank over de veroordeling: 'Vanuit het oogpunt van vergelding en ter beveiliging van de maatschappij, vindt de rechtbank een forse gevangenisstraf op zijn plaats. Daarom legt de rechtbank, gelijk aan de eis van de officier van justitie, de verdachte een gevangenisstraf op van dertig maanden.'