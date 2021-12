De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een explosief verwijderd dat maandagochtend gevonden is bij shishalounge Number One aan de Tongelresestraat in Eindhoven. De politie heeft de omgeving afgesloten en gaat verder met het onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding van het incident.

Een verdacht pakketje dat maandagmorgen werd gevonden bij shishalounge Number One bleek een explosief te bevatten. Met een robot werd het pakket ontmanteld.

De EOD onderzocht het pakketje ter plaatse. Pas rond 14.00 uur kwam er duidelijkheid: het ging wel degelijk om een explosief. Meer is er niet bekendgemaakt over de inhoud van het pakketje. De EOD-medewerkers hebben vervolgens een robot gebruikt om het pakketje te ontmantelen.

Aanleiding voor de hele ophef was een melding over beschieting van de horecazaak. Overburen hoorden in de nacht van zondag op maandag tussen 3.00 en 4.00 uur een aantal knallen.

Politieagenten die rond 10.30 uur onderzoek kwamen doen naar de kogelgaten in de ramen van zaak, ontdekten een verdacht pakketje en zetten de straat af. De Tongelresestraat tussen Poeijersstraat en Generaal Bothastraat werd afgesloten. Directe omwonenden moesten hun huis uit. De afzetting duurde een groot deel van de middag.

De politie laat weten nog op zoek te zijn naar de eigenaar van Number One. Een verklaring voor de schietpartij en het pakketje is er dan ook nog niet. Wel stelden de agenten vast dat er wel degelijk ook geschoten is. Zondag zaten er volgens ooggetuigen al twee gaten in de ramen, maandagochtend kwamen er daar nog verschillende bij.

Eerder al politie-inval bij shishalounge

Number One was al een hele tijd dicht. Er was flink verbouwd, maar de eerste dag dat de zaak weer open ging was er meteen een politie-inval, in september vorig jaar. Dat gebeurde toen na een melding van een opstootje in het loungecafé waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken zou zijn. De politie schaalde toen groots op en trof bij aankomst een overvol café aan, in strijd met de coronaregels. De zaak werd daarop gesloten en ging ook niet meer open.

Bij de politie in Eindhoven zijn er al langere tijd zorgen om de ontwikkelingen rond waterpijpcafés. In 2019 en 2020 werden ook al meerdere shishalounges in de stad beschoten.