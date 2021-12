Voor de tweede nacht op een rij is er een auto uitgebrand in de buurt het Ven in Strijp. In de nacht van zondag op maandag ging het mis in de Venstraat. Een avond eerder was het raak in de Kootwijkstraat.

Vermoedelijk is ook deze autobrand aangestoken. Dat gebeurt nadat het al een tijdje rustig is in Eindhoven qua autobranden. De politie doet onderzoek.