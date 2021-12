Huisartsen gaan de komende twee weken op verschillende manieren samenwerken met de GGD, om de boostercampagne in Zuidoost -Brabant te versnellen.

Een deel van de praktijken gaat 1 dag reserveren om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te prikken. Bij sommige praktijken komt de boosterprik al eind deze week, bij andere komende week. De een gebruikt de eigen praktijk of een buurtgebouw of kerk. En een deel mag hiervoor 1 avond de priklocatie van de GGD in Eindhoven en Helmond gebruiken, alleen voor mensen uit de eigen praktijk.

Op dit moment worden plannen hiertoe verder uitgewerkt.

Er zijn ook huisartsen die mee gaan helpen als lid van een team dat niet-mobiele thuiswonenden vaccineert. En tot slot zijn er praktijken die individuele huisartsen of doktersassistentes laten helpen prikken bij de GGD.

De eenmalige actie is in principe gericht op dezelfde groep mensen die anders een griepprik krijgt van zijn huisarts.

Mensen wordt dringend gevraagd niet te bellen met huisartsen hierover. Iedere huisartsenpraktijk vermeldt op korte termijn op de eigen website welke werkwijze voor zijn / haar patiënten geldt. Dit kan dus per praktijk verschillen. In sommige gevallen krijgt de doelgroep ook een mail van de huisartsenpraktijk.

Wie op de geselecteerde avond of dag niet kan, heeft pech gehad- dat wil zeggen: deze mensen moeten gewoon een afspraak maken bij de GGD, als zij aan de beurt zijn, en op de GGD-priklocatie gevaccineerd worden.

Er zijn ook praktijken in de regio die de verschillende opties niet benutten, bijvoorbeeld omdat de werkdruk te groot is. Dat betekent niet dat ze niets doen: zij helpen collega's die dit wel doen door bijvoorbeeld diensten over te nemen. Hun patiënten profiteren indirect ook: de GGD komt eerder aan andere boosterklanten toe, omdat de huisartsen een deel van hun doelgroep bedient.

GGD Brabant Zuidoost en huisartsen in de regio doen dit omdat ze het als een gedeelde maatschappelijke taak zien om zo snel mogelijk de boosterprik aan te bieden aan de 60+ inwoners van Zuidoost-Brabant en de kwetsbaren.