De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt naar de Vivaldistraat in Eindhoven. Een wasdroger was daar de oorzaak van een woningbrand.

Rond 13.30 uur kwam de melding bij de brandweer binnen. Met twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwam de brandweer ter plaatse. De brand was snel onder controle, dat laat de Brandweer Brabant-Zuidoost weten. Het Team Brandonderzoek komt nog ter plaatse net als Stichting Salvage, zij nemen de schade op.