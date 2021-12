Een man in Eindhoven raakte maandagmiddag in zijn woning gewond toen hij een brand op zolder probeerde te blussen. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

De zolderbrand vond rond 13.20 uur plaats op de Vijgenstraat in Eindhoven. De hulpdiensten vermoeden dat een droger in brand is gevlogen. De bewoner van het huis probeerde tevergeefs zelf nog de brand te blussen en zat onder de zwarte roetvegen. De ernst van zijn verwondingen zijn niet bekend.

De brandweer kon de brand snel blussen en controleerde daarna nog met een hoogwerker of het vuur echt gedoofd was. Veel omstanders kwamen op het incident af. Daarop besloot de politie een deel van de straat af te zetten.