De Kerstsnuffelmarkt in winkelcentrum Vaartbroek wordt zaterdag niet gehouden op het parkeerterrein aan de Wijnpeerstraat. In overleg met gemeente en winkeliers is de markt door organisator Ons Mien Events verplaatst naar de achterkant van supermarkt Lidl, bij de garageboxen.

Wijnpeerstraat deels afgesloten voor vijftig kramen

Voor de vijftig kramen wordt wel een deel van de Wijnpeerstraat afgesloten, zegt Willemien Jansen van Ons Mien Events. De bevoorrading van de Lidl kan daardoor alleen vóór aanvang van de kerstmarkt. "Maar Lidl werkt daar aan mee door zaterdag één keer te bevoorraden, om 7.00 uur."

Ons Mien Events wil reuring brengen

Winkeliers uit de Wijnpeerstraat klaagden vorige week dat de Kerstsnuffelmarkt op de parkeerplekken bij hun winkels werd gehouden. Ze vreesden dat klanten op een topdag weg zouden blijven als ze die auto niet goed kwijt konden. Ons Mien Events wilde met de markt juist zorgen voor wat 'reuring' in het centrum waar niet veel activiteiten meer georganiseerd worden.

Eindhoven gaat uiteindelijk ook akkoord met compromis

Na de klachten is Jansen gaan overleggen met de ondernemers uit het winkelcentrum en met de gemeente. "We hebben geprobeerd de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Nu kunnen we de parkeerplaats vrijlaten, zodat de winkeliers er minder last van hebben." Uiteindelijk is ook Eindhoven akkoord gegaan met het compromis.

Aanpassingen bij de opzet van de markt

Jansen heeft wel de opzet van de markt wat moeten aanpassen. In plaats van 70 is er slechts plaats voor 50 kramen, maar dat is volgens haar geen probleem.

Kleine versie van 't Hofke

Dit is een kleinere versie van de Kerstsnuffelmarkt van zondag op 't Hofke in Tongelre. Daar komen tweehonderd kramen te staan. Daar zijn ook meer verkopers van tweedehands spullen en lekkernijen als oliebollen, stroopwafels en koek en zopie te vinden.

Activiteiten voor de kinderen

Ook zijn er een draaimolen en trampoline voor de kinderen. Disneyfiguren lopen er ook rond. Beide markten zijn open van 9.00 tot 16.00 uur.