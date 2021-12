Een automobilist is vrijdagavond met zijn wagen tegen een lichtmast gebotst. Dat gebeurde bij het Flight Forum in Eindhoven. De man is door de Koninklijke Marechaussee aangehouden.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 19.40 uur. Naast de ambulance, werd ook de brandweer opgeroepen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een alcoholcontrole zou zijn gebleken dat de man te veel had gedronken. Hij is daarom door de Koninklijke Marechaussee aangehouden.