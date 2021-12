Een 51-jarige man uit Eindhoven is woensdag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident aan de Sonseweg op dinsdag, meldt de politie. Daarbij raakte een dertigjarige Limburger gewond.

Al vrij snel na het schietincident kwam er een verdachte in beeld bij de politie. Er werd actief naar de man gezocht, wat woensdag resulteerde in een aanhouding. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Over de oorzaak is niks bekend.