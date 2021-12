Een dertigjarige man uit het Limburgse Panningen is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietpartij op de Sonseweg in Eindhoven. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij gebeurde rond 22.30 uur. De politie ontving een telefoontje van de melder die het slachtoffer vond. Hij zou tegen de melder hebben gezegd dat hij beschoten was.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en verkeerde dinsdagavond niet in levensgevaar, zo liet de politie Oost-Brabant weten. Hij lijkt te zijn neergeschoten op een parkeerterrein voor een flat en werd in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer raakte bij het schietincident gewond aan zijn arm.

Buurt

Omwonenden hebben weinig van het schietincident gemerkt. In de flat bij het parkeerterrein hebben wel enkele bewoners schoten gehoord. De meesten hoorden er twee, een enkeling hoorde er één.

Een man zegt woensdagochtend dat hij de avond ervoor twee knallen hoorde. Toen hij naar buiten keek, zag hij het gewonde slachtoffer liggen. Volgens de flatbewoner was de man bij kennis en had hij zijn telefoon vast. De politie en ambulance kwamen er op dat moment aan.

Agenten spraken dinsdagavond met mogelijke getuigen. De straat was met linten afgesloten voor onderzoek. Dinsdagnacht werd ook werd met een politiehond gezocht naar eventuele hulzen. Die zijn, zover bekend, nog niet gevonden. De politie laat in het midden of er wel of geen hulzen zijn gevonden en laten alleen weten dat er sporen zijn gevonden die duiden op een schietpartij. Over de toedracht van de schietpartij is nog niks bekendgemaakt