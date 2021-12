Bijna tien jaar is ze directeur van Museum Helmond, komende februari wordt Marianne Splint de baas van Kunsthal Rotterdam.

Splint (1982) wordt in Rotterdam algemeen directeur/bestuurder en is met name verantwoordelijk voor de strategische en artistiek-inhoudelijke koers van het instituut dat gevestigd is in de 'museum-driehoek', naast onder meer Museum Boijmans Van Beuningen, het Depotgbeouw, Het Nieuwe Instituut en het Chabot Museum.

Lucas Gassel

In Helmond was Splint verantwoordelijk voor een meer heldere koers van de twee delen van het museum: de Kunsthal Helmond en Kasteel Helmond. Bij veel tentoonstellingen werd nadrukkelijk verbinding gezocht met de stad en omgeving. Een van de hoogtepunten uit de loopbaan van Splint in Helmond is zonder twijfel de tentoonstelling rond Lucas Gassel, de middeleeuwse kunstenaar uit Helmond waaraan het museum een fraaie expositie wijdde. Het was de grootste presentatie die het museum ooit heeft opgezet en moest door corona een deel van de tijd gesloten blijven.

Dynamiek Kunsthal

Kunsthal Rotterdam zegt heel blij te zijn met de komst van Splint: "Haar ervaring en verbindend en ondernemende karakter en haar scherpe oog voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen sluiten perfect aan bij de dynamiek van de Kunsthal", zegt Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van toezicht.

Splint op haar beurt kijkt erg uit naar haar nieuwe functie: "Kunsthal Rotterdam is een onvergelijkbaar en toonaangevend instituut in een stad die altijd in beweging is." En ook: "De laagdrempelige en eigenzinnige manier van presenteren, in combinatie met de hoge kwaliteit en grote diversiteit van het programma: dit is een instituut waar ik met plezier aan kan en wil bijdragen."

Vooruit willen

Rotterdam noemt ze een heel energieke stad die ze goed kent - Splint is in Vlaardingen geboren en is in zekere zin vergelijkbaar met Helmond: "Zeker als het gaat om de drive; het vooruit te willen. Tuurlijk heeft Helmond een andere sachaal, maar qua het willen groeien, zijn de twee steden te vergelijken en die houding, die spreekt mij erg aan."

De expositie in haar nieuwe werkomgeving die haar het best is bijgebleven, is van eventjes terug: "Ik was 17, misschien achttien jaar, toen we met school een expositie van Escher bezochten in de Kunsthal en dat maakte diepe indruk op mij. Zowel de expo als het gebouw."

Splint werd opgeleid aan de kunstacademie in Den Bosch en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar werkzaamheden in Helmond is ze onder meer bestuurslid van de Nederlandse Museumvereniging en van de Stichting Museumjaarkaart.