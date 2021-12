Driehonderd hardrijders zijn zondag geflitst door een radarauto van de politie binnen de bebouwde kom van Eindhoven. Een van de snelheidsduivels wist het zo bont te maken dat hij met 145 kilometer per uur op een 70-weg reed.

Op de Boschdijk, waar maximaal 70 kilometer per uur is toegestaan, werden driehonderd hardrijders geflitst. De verkeerspolitie van Oost-Brabant publiceerde een top 3 van de snelheidsduivels: op 1 staat de bestuurder die met 145 kilometer per uur reed. Op 2 een bestuurder die met 132 kilometer per uur reed en op 3 een bestuurder die met 125 kilometer per uur werd geflitst.

Een rijbewijs wordt ingevorderd als de maximumsnelheid met 50 kilometer per uur wordt overschreden. Alle kentekenhouders krijgen een proces-verbaal toegestuurd.