Het heeft zes maanden geduurd, maar vanaf vrijdag is de Grote Berg in Eindhoven weer open voor alle verkeer. Alleen de lijnbussen moeten nog even geduld hebben.

Nog niet alle rode asfalt voor de fietsstroken is aangebracht, meldt de gemeente Eindhoven, vanwege het slechte weer de afgelopen dagen. Toch kunnen auto's en fietsers al gebruikmaken van de straat. Die sluit qua nieuwe inrichting aan bij de Vestdijk en de Geldropseweg, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, maar vooral ook met meer groen. "De nieuwe inrichting is vooral groener en daar ben ik blij mee", aldus wethouder Rik Thijs. "Er staan straks 24 bomen. Dat vergroenen is nodig om onze stad klimaatrobuust te maken." Aanleiding voor de werkzaamheden was de broodnodige vervangen van het versleten vuilwaterriool van de Grote Berg, tussen Keizersgracht en Deken Van Somerenstraat. Dat is vernieuwd. Maar bovendien heeft de hele straat nu ook een schoonwaterriool gekregen waarop de regenpijpen aan gevels zijn aangesloten. Die scheiding van schoon en vuil water is beter voor het milieu. Omdat het riool toch aangepakt moest worden, is ook de bestrating vervangen. En is de straat opnieuw ingericht. Volgens de gemeente komt dat de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding en meer groen en biodiversiteit) ten goede. De komende tijd zet de aannemer nog de puntjes op de i. Het rode asfalt wordt binnen enkele weken aangebracht. En nog vóór de Kerst worden de planten in de vakken gezet. De bomen worden nog vóór dit weekeinde geplant. Nu de Vestdijk, Kanaalstraat, Geldropseweg en Grote Berg zijn ingericht kan de gemeente zich gaan richten op de westelijke route rond de binnenstad. Komend jaar worden daar de kruising Mathildelaan-Emmasingel, de Emmasingel, de Keizersgracht en de Wal aangepakt. Die worden smaller voor het autoverkeer waardoor er meer plaats komt voor fietsers, voetgangers en groen. De werkzaamheden maken deel uit van het plan om de binnenstad van Eindhoven in 2025 autoluwer te maken.