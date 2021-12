Kledingbank Eindhoven gaat in januari verhuizen naar voormalig buurthuis De Rondweg aan de Camphuijsenweg 1, op maar een paar 100 meter afstand van het huidige pand aan de Gestelsestraat.

Het bestuur van de Kledingbank in Eindhoven is een paar jaar bezig geweest om een geschikt nieuw pand te vinden. Het huidige pand aan de Gestelsestraat voldoet in veel opzichten al langer niet meer aan de eisen.

Inmiddels wordt het nieuwe pand, dat gehuurd wordt van de gemeente Eindhoven, verbouwd tot een functionele ruimte. Aantrekkelijk is dat er voldoende ruimte is om de complete voorraad onder een dak onder te brengen.

De kledingbank probeert de komende tijd nog zoveel mogelijk klanten aan winterkleding te helpen, maar op zaterdag 8 januari is de laatste dag voor klanten met een afspraak. De mogelijkheden zijn overigens nu al door de grote drukte zeer beperkt.

Mensen die kleding willen brengen, wordt gevraagd die even te bewaren. Zij kunnen die vanaf 5 februari weer inleveren op de nieuwe locatie. Op 1 maart gaan de deuren van het nieuwe pand van Kledingbank Eindhoven open. Vanaf dat moment zal er zomerkleding worden uitgegeven.