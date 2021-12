Een vliegoefening met een C-130 Hercules werd maandagavond om een merkwaardige reden kortstondig onderbroken. De piloot van het transportvliegtuig, die eerder op Vliegbasis Eindhoven opsteeg, ondervond hinder van kerstverlichting in een achtertuin in het Friese Drachten.

Er werd op lagere hoogte gevlogen, ter voorbereiding op vredesmissie Minusma in Mali. "De piloten droegen night vision goggles (red. nachtzichtapparatuur), waardoor lichtstralen veel feller binnenkomen", legt Gilbert Stout, woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven, uit. "Onze vliegers onderbraken de oefening, omdat zij door het licht flink afgeleid raakten. Ook omdat zij zo laag vlogen."

Het storende licht bleek een laserlampje te zijn in een Drachtense achtertuin. "Een laserlichtje dat via de dakrand de lucht in scheen, zo ondervond een persfotograaf uit die omgeving", vertelt Stout. "Door de nachtzichtapparatuur scheen dat licht fel de cabine van het vliegtuig in. Het licht wordt door de goggles ook nog eens duizenden keren versterkt." Dat kan - logischerwijs - gevaarlijke situaties opleveren.

Uiteindelijk liep het met een sisser af. De attente persfotograaf is op bezoek gegaan bij de tuineigenaar, die zich van zijn kwaad bewust was. "Die man had zijn tuin mooi versierd. Hij is er op geattendeerd en was zich van geen kwaad bewust. Hij heeft de verlichting weggehaald", weet Stout. Uiteindelijk kon het transportvliegtuig de oefening gewoon afmaken.