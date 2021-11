Opnieuw zal de komende vier weken in de avonduren zo nu en dan het brommende geluid van een laagvliegende C-130 Hercules boven de regio te horen zijn. Een lust voor het oor voor de liefhebbers, maar een ergernis voor veel anderen.

De voor een VN-missie naar Mali uitgezonden militairen worden begin volgend jaar afgelost. Daarvoor is het volgens Defensie nodig dat de bemanningen die nu nog in Nederland zijn, voldoende getraind zijn, met name in het vliegen in het donker.

Mali heeft, anders dan de vliegbases in Nederland, niet de luxe van verlichte start- en landingsbanen. Veelal moet er in het pikkedonker worden geland, opgestegen én parachutisten gedropt.

Om dit te kunnen oefenen, met behulp van 'goggles' oftewel nachtkijkers, wordt er van 29 november tot en met 17 december 's avonds laag gevlogen boven Nederland. De Herculessen zijn gestationeerd op de Vliegbasis Eindhoven. Hier worden 's avonds met name doorstarts getraind.

De oefeningen, op maandag tot en met vrijdag, duren van 22.00 tot 23.00 uur. Waarom niet eerder op de avond? Dit heeft volgens Defensie te maken met de zogenoemde 'astronomische schemering'. Dit is de periode wanneer de zon tussen de 12 en 18 graden onder de horizon is gezakt.