Eindhoven telt veel ouderen die op of zelfs onder de armoedegrens leven. Lang niet allemaal zijn ze op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële ondersteuning of om hun lasten te verminderen.

Daarom heeft het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven (SME) samen met de Sociale Raadslieden van Lumens en de Werkplaats Financiën een 'sociale kaart' opgesteld. Op één dubbelzijdig A4-tje staan alle voorzieningen onder elkaar, compleet met contactgegevens van de betrokken organisaties.

Kwijtschelding of aanvulling

Mensen met een inkomen op het bestaansminimum kunnen kwijtschelding vragen van belastingen van de gemeente en het waterschap. Voor hulp daarbij wordt verwezen naar de Sociale Raadslieden en de Werkplaats Financiën. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunnen ouderen, die vanwege een eerder verblijf in het buitenland onvolledige AOW ontvangen, een aanvulling vragen tot bijstandsniveau. De inkomstenbelasting biedt alleenstaande ouderen een korting en ook kunnen sommige zorgkosten worden afgetrokken.

Op internet is ook een sociale kaart voor Eindhoven te vinden (digitale-sociale-kaart.nl/eindhoven), weet Bert Willemsen van SME. "Maar die is zó uitgebreid, dat je gemakkelijk verdwaalt. Zeker voor ouderen te ingewikkeld. En het is echt nodig om hen de weg te wijzen. Veel van hen leven in armoede, terwijl ze lang niet altijd gebruikmaken van tegemoetkoming in de kosten of mogelijkheden tot kwijtschelding." Dat heeft volgens Willemsen ook te maken met schaamte en soms laaggeletterdheid.

Anders dan sommige jongeren zullen ouderen met armoede niet gemakkelijk schulden maken, weet Judith van de Belt, directeur van de Vrijwillige Hulpdienst en betrokken bij de Werkplaats Financiën. "Ze gaan eerder bezuinigen; zeggen het abonnement op de krant op, zetten de verwarming lager en gaan niet meer naar verjaardagen omdat ze geen geld hebben voor een cadeautje. Dat vergroot de kans op eenzaamheid."

Meedoenbijdrage

Ouderen met een laag inkomen kunnen net als anderen die kampen met armoede jaarlijks van de gemeente een 'meedoenbijdrage' van 302 euro ontvangen. Daarvoor moeten ze veel gegevens verstrekken. Daarom verwijst de sociale kaart, net als bij veel andere voorzieningen, naar het Sociaal Raadsliedenwerk van welzijnsorganisatie Lumens.

De sociale kaart is te vinden op de website sme-eindhoven.nl en bij huisartsen, steunpunten voor senioren en woonzorgcentra. Van de Belt hoopt dat arme ouderen er gebruik van gaan maken. "Ze wachten vaak te lang met het zoeken naar een oplossing."