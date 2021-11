Door een ongeluk met drie auto's stond er maandagochtend op de A58 file in de richting van Eindhoven.

De linkerrijstrook van de A58 voor Oirschot was door het ongeval sinds 07.50 uur ruim een half uur dicht. Twee van de betrokken voertuigen zijn geborgen. Het is niet bekend of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen. Het verkeer had last van een flinke vertraging.