Het aantal muziekleerlingen bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven is in vier jaar tijd bijna gehalveerd. Daar staat tegenover dat tijdens corona wel meer mensen muziek- of zangles zijn gaan volgen. Maar niet bij het CKE. Lege gangen zijn het gevolg.

Tijdens coronatijd zijn meer mensen muziek- of zangles gaan volgen. Dat blijkt uit een inwonersenquête over cultuur van de gemeente Eindhoven die vorig jaar is gedaan. Het aanbod van commerciële muziekles is groot. In Eindhoven alleen al heb je bijvoorbeeld de Muziekfabriek, Singshop, Centrum voor Pop en Jazz, MijnMuziekles en heel veel particuliere docenten waar je een muziekinstrument kan leren spelen. En dan zijn er nog de online-cursussen.

Karin Visser, directeur CKE: "Vanaf 2017 ontvangen wij geen subsidie meer voor de cursussen en is onze opdracht veranderd. Wat vroeger de primaire opdracht van het CKE was, het aanbieden van cursussen, is sinds de wijziging van het gemeentebeleid in 2017 veranderd. Dit heeft te maken met het ruime aanbod aan commerciële cursusaanbieders in Eindhoven. Onze lessen moeten sindsdien kostendekkend zijn. We hebben een prachtig pand, onze docenten komen allemaal van het conservatorium en zijn goed geschoold. Er is een CAO en we willen ons houden aan de zogeheten Fair Practis (code van kunstbonden voor eerlijke betaling, red.)" Helaas kunnen docenten in loondienst niet op tegen de concurrentie van zelfstandige muziekleraren.

Leon Hermans, afgestudeerd aan de HBO Rockacademie, geeft al dertien jaar gitaarles thuis. "Ik heb gemerkt dat veel mensen een hobby zoeken. Sinds corona heb ik duidelijk meer leerlingen. Misschien ook omdat ik toen meteen begon met online lesgeven. Ook een-op-een en soms maakte ik een filmpje dat ik vaker kon gebruiken." Met twintig euro per half uur voor jongeren tot 21 jaar is het goedkoper dan bij het CKE, waar een uur muziekles 56 euro kost. De Muziekfabriek op Strijp-S rekent 22 euro per half uur, MijnMuziekles 21,95 en Centrum voor Pop en Jazz 23,60. "Maar er zijn er ook die de markt verpesten met 15 euro per half uur", vindt Hermans.

Een muziekinstrument leren spelen bij een docent thuis scheelt soms de helft in kosten. Dat erkent Visser: "Daarom zijn wij op het gebied van de cursussen andere producten in de markt aan het zetten, zoals POP-track dat een combinatie is van een individuele en groepscursus waarin het draait om samen muziek maken, improviseren en beleven. Cursisten worden begeleid naar bijvoorbeeld een optreden met een band. Later gaan we dit ook doen met klassiek."

Visser nuanceert. "Nu lijkt het of het heel slecht gaat met het CKE, maar dat is niet zo. Onze eerste opdracht vanuit de gemeente gaat goed. Dat is het aanbieden van amateurkunst, mensen in de wijken betrekken bij cultuur en cultuuronderwijs voor scholen. Hier krijgen wij subsidie voor en hierin zijn we heel erg gegroeid. Tijdens corona hebben we allerlei projecten gedraaid in de wijken met bewoners."



Als gevolg van de daling in cursisten zijn er geen ontslagen gevallen en Visser verwacht deze ook niet. "Wel is deeltijdontslag verleend. In 2020 is de formatie als gevolg van deeltijdontslag met 0,56 FTE afgenomen. Voor dit cursusjaar is dat nog onduidelijk, maar wederom te overzien."