In het centrum van Eindhoven is op 13 november van dit jaar een 27-jarige man zwaar mishandeld. De politie is op zoek naar vier verdachten.

Het slachtoffer liep rond 2.30 uur over de Jan van Lieshoutstraat toen hij door meerdere personen werd aangevallen, aldus de politie. Er werd geschopt en geslagen, zelfs toen het slachtoffer op de grond viel. Naar de aanleiding wordt onderzoek gedaan, laat de politie weten. Vier mannen worden gezocht in de verband met de zware mishandeling. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. "Maar het heeft uiteraard grote impact'', aldus een politiewoordvoerder.