Ongeveer driehonderd Eindhovense jongeren worden de komende twee jaar aangespoord om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Het Eindhovense project Pak de VIBE heeft daarvoor 4,3 ton subsidie gekregen uit Den Haag.

Niet eerder kreeg een Eindhovens initiatief zoveel subsidie uit het landelijke project Maatschappelijke Diensttijd. Welzijnsorganisatie Lumens, het Parktheater, Brainport Development en de gemeente dragen met mankracht en geld ook nog ruim 100.000 euro bij. Zo is een jongerenwerker van Lumens volledig beschikbaar om het project uit te voeren.

Talent ontdekken

Jongeren (14 tot achttien jaar) leren tijdens workshops en masterclasses bij Dynamo en in het Parktheater om zelf actief te worden bij sportclubs, verenigingen of in hun eigen wijk. Ze leren bijvoorbeeld sport- of culturele activiteiten organiseren, live streamen, lassen, timmeren of schilderen. Ze ontmoeten zo bovendien leeftijdgenoten met andere interesses die op andere plekken in de stad wonen en op andere scholen zitten.

Projectleider Fleur Besters zegt dat ze mikt op driehonderd deelnemers maar ze onderstreept dat er voldoende ruimte is. "Ik heb een beetje de hoop dat er veel meer jongeren aanhaken en dat kan ook. Als zich meer jongeren aanmelden kunnen we ze begeleiden."

Elke Eindhovense jongere kan meedoen, ongeacht schoolniveau of achtergrond. Besters: "Een project als dit kan heel erg helpen om zelfvertrouwen op te bouwen of een talent te ontdekken."

Anderen helpen

De gemeente roept iedere jongere op om mee te doen. "Maatschappelijke Diensttijd is een methode om kennis te maken met vrijwilligerswerk", zegt wethouder Stijn Steenbakkers. "We komen vrijwilligers tekort. De kans dat je op je zolderkamer zit te gamen is door corona extra groot. En wat is er nou mooier dan in je eigen stad iets te doen om het leuker te maken voor anderen en voor jezelf. Je doet ervaring op én helpt anderen."

Pak de VIBE heeft tijdens corona al twee experimenten uitgevoerd. Er hebben toen al 125 jongeren meegedaan. De werving van jeugd voor de nieuwe programma's begint in januari. De eerste activiteiten beginnen in februari.

Het Parktheater verwacht door deelname aan het project een nieuwe doelgroep te bereiken. "Te gek dat we nu meer jongeren in ons theater krijgen", zegt Jantine Hoekstra van het Parktheater.