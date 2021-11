Het oude kantoorpand aan de Strijpsestraat mag van de Raad van State omgebouwd worden tot vijf appartementen en studio's. Daarmee schuift de Raad alle bezwaren van twee buren terzijde.

De hoogste bestuursrechter is het niet eens met de buren dat dit plan de druppel is die de kamerverhuuremmer bij de kruising met de Hastelweg doet overlopen. Volgens de tegenstanders zijn er in de directe omgeving van het kantoorpand - waar voorheen makelaardij Alberti zat - al meer dan genoeg panden die in kamers of etages gesplitst zijn.

Bovendien zou de gemeente Eindhoven geen goed leefbaarheidsonderzoek hebben gedaan en naar de wijdere omgeving moeten kijken. De Raad vindt de zogenoemde leefbaarheidstoets wel voldoende. Daaruit blijkt dat met de omzetting van het kantoorpand in vijf appartementen van zo'n 60 vierkante meter het woon- en leefklimaat in de directe omgeving 'niet onaanvaardbaar aantasten'. De regels voor kantoorpanden zijn ook minder streng dan voor woningen, haalt de uitspraak nog aan.

De gemeente hoeft van de hoogste bestuursrechter niet de hele wijde omgeving bij de leefbaarheidstoets te betrekken. Het deel van de Strijpsestraat voorbij Den Bult en Merovingersweg hoefde niet bij het onderzoek meegenomen te worden. Ook de Kerkakkerstraat viel erbuiten.

Verder voorziet de Raad van State geen parkeerproblemen bij en rond het pand. De ontwikkelaar legt vier parkeerplaatsen aan en veertien plekken voor fietsen. Dat lijkt meer dan voldoende, aldus de uitspraak. Eigenaar van pand - de voormalige makelaar Zjef Alberti; het huidige makelaarskantoor aan de overkant van de straat staat los van dit plan - kan met deze uitspraak snel aan de slag en het kantoorpand verbouwen.