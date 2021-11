Meer prullenbakken en zebrapaden op de Kruisstraat, planten en sfeerverlichting op de Woenselse Markt en plantenbakken om het verkeer af te remmen op Hemelrijken. De bewoners van Oud-Woensel in Eindhoven hebben gekozen waar ze het geld aan willen besteden dat ze krijgen van de gemeente.

Het idee voor het zogenoemde buurtbudget werd vorig jaar gelanceerd door D66 in Eindhoven. In verschillende Belgische en Nederlandse plaatsen bestaan al succesvolle voorbeelden. Eindhoven koos de Gildebuurt en Hemelrijken rondom de geplaagde Kruisstraat uit voor een experiment. Bewoners kregen 50.000 euro om te verdelen.

Meeste stemmen voor prullenbakken

In totaal 35 ideeën werden ingediend en ruim 240 bewoners hebben gestemd door punten te geven.

Ideeën om te zorgen voor meer prullenbakken in de Kruisstraat en de zijstraten kregen veruit de meeste punten. Voor het plan komt 15.000 euro beschikbaar.

Ook hoog scoorden ideeën een zebrapaden voor basisschoolkinderen die de Kruisstraat dagelijks moeten oversteken. Het idee om jongeren bij elkaar te brengen om te (zaal)voetballen krijgt 4000 euro. Een groot bedrag (15.000) gaat verder naar het plan om plantenbakken met bomen op Hemelrijken te plaatsen om het verkeer af te remmen.

Ook op andere plekken in de stad?

"Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun buurt. Daarom is het belangrijk om hen te stimuleren om te dromen over de toekomst van de wijk", zegt PvdA-wethouder Yasin Torunoglu over het project.

De gemeente gaat met de bedenkers van de plannen in overleg over de uitvoering. De komende weken wordt duidelijk wanneer de uitvoering kan beginnen. Eindhoven kijkt nog of het buurtbudget ook interessant is voor andere plekken in de stad.