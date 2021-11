De gemeente Eindhoven heeft donderdag coffeeshop High Times tijdelijk gesloten. Uit een rapportage van de politie bleek dat door de shop aan de Roostenlaan een drugshandel was opgezet die niet wordt gedoogd. High Times beschikte over een te grote handelsvoorraad softdrugs, meldt de gemeente.

In een woning die aan de coffeeshop kan worden gelinkt werd ruim 46 kilo aan softdrugs gevonden. Dat is veel meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid: een maximum van 500 gram. De link tussen de vindplaats en de shop werd vastgesteld in het politieonderzoek. Het was de bedoeling dat de gevonden voorraad softdrugs later in de shop zou worden verkocht.

High Times wordt door de gemeente voor negen maanden gesloten. Volgens de beleidsregels van de Eindhovense burgemeester volgt zo'n maandenlange sluiting als de handelsvoorraad van een coffeeshop met 40 tot 50 kilo boven het wettelijk toegestane maximum uitkomt.