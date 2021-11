Eindhoven wil op korte termijn extra geld uittrekken om te voorkomen dat inwoners lang moeten wachten als ze de gemeente bellen. Ook overweegt Eindhoven zelfstandig een nieuwe telefooncentrale aan te schaffen omdat een aanbesteding samen met andere gemeenten lang duurt. De Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer heeft dat aangekondigd.

Het kost inwoners van Eindhoven steeds meer tijd om iemand aan de lijn te krijgen bij de gemeente. De stad groeit al jaren maar de capaciteit bij het callcenter van de gemeente is niet meegegroeid.

Met de huidige, verouderde telefooncentrale is doorschakelen naar een mobiel toestel bovendien niet mogelijk wat vanwege het thuiswerken door veel ambtenaren extra lastig is. Personeel werkt daarom met terugbelnotities. De afhandeling van een gesprek duurt daarom langer en de volgende beller moet dus langer wachten.

Het doel om driekwart van de bellers binnen 25 seconden te woord te staan, haalt de gemeente lang niet. Er was dit jaar coronageld beschikbaar voor extra capaciteit maar vanaf volgend jaar is dat er niet meer. Als er niks gebeurt, loopt de wachttijd voor bellende inwoners verder op.

Oppositiepartijen 50PLUS en ChristenUnie noemden het dinsdag in een debat onacceptabel dat het probleem van de telefooncentrale bij de inwoner wordt neergelegd. Ze vrezen dat het nog twee jaar duurt tot er een nieuwe telefooncentrale is.

De partijen vroegen om onderzoek naar mogelijkheden om de bereikbaarheid in de tussentijd te verbeteren. Ze willen weten hoeveel extra mensen er nodig zijn in het callcenter en wat de kosten zijn. En voor het eind van het jaar willen ze weten wat de mogelijkheden zijn.

"We moeten alles maar dan ook alles doen om de bereikbaarheid te verbeteren", zei fractievoorzitter Ruud van Acquoij van 50PLUS. "We gaan dat doen", was de korte reactie van de wethouder. Hij komt binnenkort met een voorstel.

Faliekante mislukking

Eindhoven zit met een oude telefooncentrale opgescheept omdat een communicatiesysteem dat speciaal werd gebouwd voor circa 150 gemeenten uitdraaide op een faliekante mislukking. IT-leverancier Atos sleepte de opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2019 in de wacht.

Atos bouwde een communicatiesysteem dat vaste telefoonlijnen, mobiele telefonie en computersystemen moest integreren. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het project stroef verliep. De invoering liep vertraging op. En het systeem vertoonde gebreken. En na het opleggen van diverse boetes besloot de VNG het contract met Atos eind vorig jaar op te zeggen.

De VNG is na het fiasco voorzichtig begonnen met de zoektocht naar een opvolger. De markt is gevraagd om mee te denken over oplossingen maar een nieuwe aanbesteding is nog niet opgestart.

"Deze procedure duurt veel langer dan verwacht", erkende de wethouder eerder al. Oosterveer gaat daarom bepalen wanneer het moment aanbreekt dat Eindhoven zelf de markt opgaat voor de aankoop van een nieuwe telefooncentrale.