In Eindhoven is maandagochtend een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van drie personen. Dat gebeurde rond 11.50 uur op de Van Thienenlaan in stadsdeel Woensel. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Er raakte niemand gewond.

Dat meldt de politie. Die verdenkt het drietal van een gewapende beroving op de Van Thienenlaan. Het waarschuwingsschot werd gelost omdat één van de verdachten niet reageerde op de agenten. De drie zijn overgebracht naar het politiebureau. In de Van Thienenlaan, gelegen in stadsdeel Woensel, wordt nog onderzoek gedaan. De omgeving is afgezet met linten. Agenten onderzoeken binnenin de woning en op straat Heftig incident met hamers en ploertendoders Op het adres waar de aanhoudingen zijn gedaan, vond anderhalve maand geleden nog een heftig incident plaats. Drie gemaskerde mannen vielen toen binnen in de kleine woning en takelden de bewoners zwaar toe met hamers en ploertendoders. "Hij leek van plan hem dood te slaan", zei een getuige toen tegenover deze nieuwssite. Ook eind mei dit jaar kwam de straat in het nieuws. Toen overleed een man die brandend over straat liep.