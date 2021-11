De Eindhovense gemeenteraad vergadert dinsdag vooralsnog 'gewoon' in de raadszaal op het stadhuis, ondanks verzoek van het Ouderen appel Eindhoven (OAE) om digitaal te vergaderen. De ouderenpartij overweegt de gemeenteraadsvergadering daarom te boycotten.

Oppositiepartij OAE diende zaterdag het verzoek in om digitaal te vergaderen vanwege het hoogoplopende aantal coronabesmettingen. Een raadslid van OAE zit met een coronabesmetting ziek thuis en fractievoorzitter Dré Rennenberg (84) vindt het te link om met de gemeenteraad bij elkaar te komen.

In een reactie op zijn verzoek schrijft griffier Jeanke Verbruggen dat er binnen de huidige coronamaatregelen geen reden is om nu een digitale raadsvergadering te houden. "We kunnen de vergadering veilig organiseren binnen de geldende maatregelen en hanteren de 1,5 meter", schrijft ze. Mondkapjes worden gebruikt als raadsleden rondlopen, benadrukt ze bovendien.

Controle op QR-code

Rennenberg laat weten dat hij de kwestie hoog opneemt. Hij wil dat gemeenteraadsleden voor de vergadering worden gecontroleerd op bezit van QR-code. Desnoods overweegt met zijn partij weg te blijven bij de vergadering over de begroting voor volgend jaar. "Ik wil dat vanavond bespreken met de fractie."

Later op maandag komt er nog een reactie van burgemeester John Jorritsma, laat zijn woordvoerder weten.