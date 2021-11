Er zijn dinsdagochtend rond 08.30 uur wederom technische problemen ontstaan bij de verkeerstoren van Vliegbasis Eindhoven. Daardoor konden er mogelijk vertragingen ontstaan voor passagiers van Eindhoven Airport, meldt de vliegbasis op Twitter. Dat is alleen niet gebeurd.

De storing is inmiddels weer verholpen. Eindhoven Airport adviseerde goed de website in de gaten te houden voor vluchtinformatie. Volgens een woordvoerder van het vliegveld had de storing 'niet per se consequenties voor passagiersvluchten'.

Afgelopen zondag was het ook al raak op de vliegbasis, er waren destijds eveneens problemen met de verkeerstoren.