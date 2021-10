De komende jaren gaat de hele binnenstad op de schop vanwege een herinrichting. Zo ook het Stratumseind. Van maandag 1 tot en met 12 november voert de gemeente korte werkzaamheden uit: een deel van de riolering wordt alvast gerenoveerd.

Het gaat om het stuk tussen het Begijnhof en de Oude Stadsgracht. De werkzaamheden vinden tussen 6.00 en 14.00 uur plaats. Het kan zijn dat de werkzaamheden uitlopen, afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Via een rioolput wordt een 'kous' in het riool aangebracht die daarna wordt verhard. Het kan zijn dat je tijdens deze werkzaamheden een lichte geur ruikt. Dat komt door het uitharden van de 'kous'. Het is gelukkig niet schadelijk voor de gezondheid. Het Stratumseind blijft tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

De gehele binnenstad gaat komende jaren op de schop voor een complete make-over. Zo verdwijnen de rode steentjes in de winkelstraten en Stratumseind. Er komt een nieuwe inrichting met plek voor meer groen. Vanaf maart 2022 wordt de populaire uitgaansstraat onder handen genomen voor de herinrichting. Oorspronkelijk was dit gepland voor dit najaar, maar dit is uitgesteld. Wel is besloten om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals de renovatie van de riolering.