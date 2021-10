Bernice Kamphuis (36) is sinds donderdag de eerste Klimaatburgemeester van Eindhoven. Hiermee begint de Nationale Klimaatweek en 142 Klimaatburgemeesters gaan inwoners inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat.

Dat kunnen zonnepanelen op het huis zijn, maar ook minder voedselverspilling of een duurzame actie in de wijk. Kamphuis is te herkennen aan de vlag.