De Eindhovense oud-wethouder Staf Depla (61) is door Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Na de bekrachtiging van de voordracht door de leden van LEO, volgt later in november de benoeming door de ministers van I&W en Defensie.

Binnen LEO discussiëren organisaties over de toekomst van de Eindhovense luchthaven, met als basis de adviezen van Pieter van Geel, zoals 30 procent reductie van geluidshinder in 2030.

De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een uitgebreide selectieronde door een speciale commissie van LEO ging vooraf aan de voordracht.

Marc van Schuppen, wethouder van Best en voorzitter van de selectiecommissie is in zijn nopjes: 'In Staf hebben we een voorzitter gevonden die vanuit zijn voormalige rol als wethouder van Eindhoven en Tweede Kamerlid al goed bekend is met de onderwerpen waarover wordt gesproken in het LEO', zo laat hij in een persbericht weten.

Depla: 'Ik ben blij dat ik met deze voordracht de regio mag helpen bij het uitvoeren van die afspraken over de toekomst van de luchthaven.' Het luchthavenoverleg ging in september vorig jaar van start.

Behalve een vermindering van het geluid in de komende tien jaar staan nog andere onderwerpen op de rol van LEO: ook de luchtkwaliteit moet verbeteren en de luchthaven moet een grotere meerwaarde krijgen voor de regio.