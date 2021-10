'Samen voor Eindhoven' zamelde voor het vierde jaar op rij winterjassen in voor mensen die in armoede leven én voor de daklozen in de stad. De aftrap van de actie werd gedaan door oud-PSV'er Björn van der Doelen.

In een vlog riep Van der Doelen iedereen op om een jas in te leveren bij één van de inzamelingspunten. Bedrijven en particulieren gaven hier massaal gehoor aan. Marbritta van Boldrik van 'Samen voor Eindhoven' is meer dan tevreden met het aantal gedoneerde jassen. Van Boldrik: "Er zijn zo'n 2200 jassen gedoneerd. Alle jassen worden gecontroleerd door vrijwilligers van bedrijven die hebben gedoneerd. Daarnaast helpen er ook vrijwilligers van organisaties die ervoor gaan zorgen dat de jassen uiteindelijk bij de juiste mensen terecht komen." Eindhoven Airport Eindhoven Airport is een van de bedrijven die jassen hebben ingezameld. Mieke is werkzaam bij Eindhoven Airport. Voor het derde jaar op rij helpt ze mee met het sorteren. Collega Erik helpt voor de eerste keer mee, aangestoken door het enthousiasme van Mieke. Mieke: "Jassen inzamelen en vervolgens meehelpen met het sorteren is laagdrempelig en nuttig. Plus: ik word er zelf ook blij van, een win-winsituatie". Alle jassen worden voorzien van een handgeschreven kaart met 'een warme groet'. Daarnaast heeft stichting kledingruilatelier #Awesome uit Eindhoven hartjes gemaakt. Deze hartjes worden door vluchtelingen van 'De huiskamer voor vluchtelingen' aan de jassen bevestigd. Met een hartje kan de nieuwe eigenaar van de jas twee keer gratis koffie halen bij betrokken horecaondernemers op vijf locaties in Eindhoven. Van Boldrik: "Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om ergens koffie te halen. Met deze actie kan dat nu wel een keer. We geven dus letterlijk wat extra warms." Daklozenopvang De bijvangst van de inzamelingsactie (denk aan kleding en schoenen) gaat onder andere naar de daklozenopvang in Eindhoven. Ook de kapotte kleding wordt niet weggegooid; hiervoor is eveneens een bestemming gevonden. De stichting Saam krijgt de kleding; de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel, in dit geval kinderen met brandwonden. Van Boldrik: "Alles wordt gebruikt, er blijft niets achter. Samen met de bedrijven die hebben meegeholpen en al de vrijwilligers hebben we weer een succesvolle actie gehad. We heten niet voor niets Samen voor Eindhoven."