Onder de noemer ‘Borstkanker, we lopen met je mee’, gaat het team van het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis op zaterdag 30 oktober samen met borstkankerpatiënten wandelen bij de Wasvenboerderij in Eindhoven.

Aanleiding is dat de maand oktober is uitgeroepen tot borstkankermaand. Er hebben zich al 50 patiënten aangemeld. ,,Hoe meer, hoe beter. De wandeling is 5 kilometer lang zodat deze voor iedereen te doen is. We gaan samen de natuur in, om ook eens in een andere omgeving in contact te komen met elkaar”, zegt oncologisch chirurg Johanne Bloemen.

De ochtend start zaterdag 30 oktober om 10.00 uur bij de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan en wordt tussen 12.00 en 13.00 uur afgesloten met een kopje soep. Aanmelden voor ‘Loop met je Dokter’ kan via vsborstkankercentrum@catharinaziekenhuis.nl.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Dat zijn jaarlijks meer dan 17.000 vrouwen. Hoewel de overlevingskansen steeds beter worden, overlijden er jaarlijks nog ruim 3.000 vrouwen aan de gevolgen van de ziekte. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er minder borstkankerdiagnoses gesteld dan normaal. Niet omdat er minder borstkanker is, maar door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de reguliere zorg vanwege corona.