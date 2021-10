Voor het duel tussen PSV en Ajax van zondagmiddag ontrolden supporters van de Amsterdamse club in eigen huis een doek waarop werd gespot met PSV. Daarop stonden ook twee PSV'ers afgebeeld met de term 'Brainfart Aidshoven' op het shirt.

Supportersvereniging PSV vond dat over de grens, zo laat voorzitter Harrie Timmermans weten. "Rivaliteit hoort bij voetbal en ook supporters die elkaar uitdagen", zegt hij.

"De grens tussen humoristisch bedoeld en kwetsend ervaren is soms erg dun. En helaas wordt ook regelmatig de grens doelbewust overschreden. Voor de wedstrijd Ajax-PSV werd dit spandoek ontrold met verwijzingen naar de financiële strijd van Ajax en PSV en Calimero, vanwege een vermeend gevoel van achterstelling door PSV'ers. Daar kan ik om lachen. Aidshoven zit wat mij betreft aan de verkeerde kant van de grens."

Timmermans vindt het een gemiste kans. "Want het is niet bepaald een doekje dat je ongezien het stadion in kunt smokkelen." Ajax-trainer Erik ten Hag liet na afloop van het duel tussen Ajax en PSV ook weten niet achter de term op het doek te staan en vindt dat de voetballerij collectief kan bepalen waar de grenzen liggen.