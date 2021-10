Eva Koreman is donderdag bevallen van een dochter. Het meisje heeft de naam Maia gekregen, zo laat de NPO 3FM-dj weten op Instagram.

Daar plaatst ze een foto van zichzelf, Maia en haar vriend Darko in het ziekenhuis. ‘Ze is geweldig en kerngezond, en Darko en ik weten niet wat we met onszelf aanmoeten, we zijn zo overweldigd door liefde’, schrijft de 37-jarige Koreman bij de foto.

De volledige naam van het kindje is Maia Anna Mica Tadić. ‘Ze heeft hele grote voeten en heel veel haar’, sluit de radio-dj haar berichtje af.