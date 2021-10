De proefperiode van de weekmarkt in Acht zit er op. De grote vraag is: komt er een definitieve toestemming om de weekmarkt in Acht te continueren?

Als het aan de marktlui zelf ligt, gaat de markt door. Vraag je het aan de bezoekers van de wekelijkse markt op vrijdag in kerkdorp Acht, dan zijn zij nog even enthousiast en zeggen ook ja. Maar toch is de enorme toeloop, zoals bij de eerste markt in juni, een stuk minder geworden.

Vorige week is er een evaluatie geweest met de gemeente Eindhoven en de kraamhouders. Uiteindelijk beslist de gemeente of deze 'Markt Light' zijn bestaansrecht heeft bewezen en doorgaat. Markt Light zijn locaties met flexibele standplaatsen voor een kortere periode zonder inzet van een marktmeester.

"Er is besloten dat de ondernemers willen dat de markt doorgaat ondanks dat er twee ondernemers zijn gestopt", zegt initiatiefneemster van de markt Sylvia van der Burg.

De kaasboer en de kipspecialiteitenkraam zijn vertrokken, omdat de omzet niet rendabel genoeg was, mede door hoge personeelskosten. Voor de kaasboer is al vervanging gevonden en naar een kippenkraam is Van der Burg nog op zoek. De overige ondernemers blijven. Maar, blijkt na rondvraag, dan moeten er een aantal zaken veranderen. Bij de start van de markt hebben zij al aangegeven dat het opstarten van een markt tijd kost.

"Er is behoefte aan een duidelijke communicatie over begin- en eindtijd van de markt en het gelijktijdig starten van alle ondernemers", zegt Van der Burg. De bakkerskraam begint namelijk pas om 12.00 uur. De overige kraamhouders geven aan dat als mensen 's morgens naar de markt komen alle boodschappen in een keer willen doen. Ook zien zij het liefst meer diversiteit aan kramen.

"De bakker probeert dit voor 1 januari opgelost te hebben. Voor wat betreft de communicatie gaat de ondernemer van de stroopwafelkraam een Facebook-pagina opzetten. De opzet van de markt wordt weer zoals in het begin, zodat de kramen dichter bij elkaar staan."

Blijft de markt, dan wordt deze opgenomen in het Marktreglement, waarbij de standplaatsen wekelijks op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur aan de huidige deelnemende ondernemers worden toegewezen en reservering en betalingen gaan lopen via de gemeente Eindhoven. "Indien toestemming volgt om door te gaan, is het van belang dat er twee elektriciteitskasten komen en de verkeerssituatie rondom de markt wordt geformaliseerd (verkeersbesluiten, bebording en afzetting)", aldus Van der Burg.

Van der Burg hoopt dat per 1 januari de markt definitief is, waardoor nieuwe kraamhouders eerder gaan toezeggen en iedereen weet waar hij aan toe is. "Maar uiteindelijk is het aan de Achtenaren of de markt blijft, want komt er niemand dan stopt het."