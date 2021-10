Op een studentenfeestje in het gebouw van vereniging Demos in Eindhoven is maandagavond iemand onwel geworden. De brandweer mat aan de Keizersgracht een verhoogde waarde koolstofmonoxide (CO).

De status van de student was dermate ernstig dat er een ambulance werd opgeroepen. De CO-meter bij de ambulance sloeg vervolgens aan, waarop met spoed de brandweer is ingeschakeld.

Ook kwam er een Adviseur Gevaarlijke Stoffen op het incident op het feest aan de Keizersgracht af. Er werd een wat verhoogde concentratie CO gemeten. Dit is een kleur- en geurloos gas dat giftig kan zijn. Het komt vrij bij onvolledige verbranding.

Waar het in dit geval precies door kwam is nog onduidelijk. Demos meldde dat de vereniging dinsdag met een persbericht naar buiten komt over het incident. "Daarin gaan we in op hoe het incident afgelopen is. Die conclusie is wat ons betreft genoeg", verklaart een bestuurslid van de studentenvereniging.

Demos laat dinsdagavond in het persbericht weten dat de onwel geworden bezoeker inmiddels thuis is en dat het goed met hem gaat. "Meerdere metingen van de brandweer en de adviseur Gevaarlijke Stoffen brachten naar voren dat er geen grenswaarden zijn overschreden. Er lijkt dan ook geen verband te zijn tussen de luchtkwaliteit ter plaatse en het incident."

In het Demos-gebouw werd op het moment van het incident een feestje van studievereniging Gewis gehouden. Een woordvoerder van de vereniging voor wiskunde- en informaticastudenten wilde dinsdagmiddag niet ingaan op vragen over het incident: "We willen hier geen commentaar op geven."